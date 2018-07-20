Bloomberg: Путин предложил Трампу провести референдум по Донбассу

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Президент России Владимир Путин сказал российским дипломатам, что сделал предложение президенту США Дональду Трампу провести референдум для того, чтобы разрешить конфликт на востоке Украины, передает Bloomberg со ссылкой на источники, присутствовавшие во время встречи двух лидеров за закрытыми дверями.

По их словам, несмотря на то, что Путин представлял предложение по Украине как знак того, что он хочет положить конец четырехлетнему кризису, на референдум может быть не так легко уговорить пойти ввиду позиции Украины и ее сторонников в Европе.

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Один из источников также отметил, что Трамп попросил Путина не обсуждать публично идею референдума и дать ему время все обдумать.

Ранее сообщалось, что Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина, если отношения Москвы и Вашингтона «не будут работать».