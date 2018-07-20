Посольство: Бутина тяжело адаптируется к тюремным условиям

Задержанная в США россиянка Мария Бутина тяжело адаптируется к условиям в американской тюрьме, говорится в официальном фейсбуке российского посольства в США.

«Несмотря на стресс и психологическое давление, которые российской гражданке пришлось пережить в ходе ареста, чувствует она себя нормально, жалоб на здоровье нет. Как и любой нормальный человек, к тюремным условиям Мария адаптируется тяжело. При этом держится бодро, уверена в своей невиновности, твердо намерена доказывать это в суде», — говорится в тексте официального сообщения.

Реклама

Дипломаты также сообщили, что официально запросили у американских властей разъяснения по поводу ареста Бутиной.

Ранее сообщалось, что Бутину обвинили в предложении секс-услуг в обмен на работу.