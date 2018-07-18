Суд в США оставил Бутину под стражей
Судья федерального окружного суда Вашингтона Дебора Робинсон постановила арестовать гражданку России Марию Бутину до процесса. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, суд согласился с выводами обвинения о том, что Бутина «может сбежать» из США.
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Ранее сообщалось, что задержанная в США по обвинению в шпионаже россиянка Мария Бутина заявила в суде о своей невиновности.
18 июля министерство юстиции США расширило обвинения против Бутиной.
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что никакой фактической базы для обвинений в адрес Бутиной нет.