Суд в США оставил Бутину под стражей

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Судья федерального окружного суда Вашингтона Дебора Робинсон постановила арестовать гражданку России Марию Бутину до процесса. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, суд согласился с выводами обвинения о том, что Бутина «может сбежать» из США.

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Ранее сообщалось, что задержанная в США по обвинению в шпионаже россиянка Мария Бутина заявила в суде о своей невиновности.

18 июля министерство юстиции США расширило обвинения против Бутиной.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что никакой фактической базы для обвинений в адрес Бутиной нет.