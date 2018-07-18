Белый дом: Трамп верит в новое «вмешательство России»

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что американский лидер Дональд Трамп верит в то, что Россия может якобы снова вмешаться в президентские выборы США. Об этом сообщается на YouTube-канале администрации президента.

По ее словам, Трамп старается сделать так, чтобы Россия больше не смогла «вмешаться» в американские выборы.

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Она также отметила, что президент США убежден в том, что Москва в перспективе «может оказать влияние» на выборы в США.

18 июля Трамп заявил, что доверяет выводам американских спецслужб о «вмешательстве» России в выборы в США. Однако, на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки он утверждал обратное.