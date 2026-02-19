Власти штата Нью-Мексико в США займутся расследованием информации о могилах рядом с ранчо «Зорро» финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальных преступлениях. Об этом пишет агентство Reuters.

Как стало известно из опубликованных минюстом США документов по делу Эпштейна, финансист якобы приказал похоронить тела двух иностранных девушек «в холмах неподалеку от «Зорро» в Нью-Мексико. В документе утверждается, что девушек задушили «во время грубого фетишистского секса».

18 февраля член палаты представителей штата Нью-Мексико Андреа Ромеро заявила, что конгрессмены добиваются доступа к ранчо Эпштейна «Зорро» в штате Нью-Мексико.

Узнав об этом, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом, скоро ли удастся получить доступ к ранчо Эпштейна. Она иронично отметила, что американским органам нужны буквально сутки, когда надо действительно «отобрать и проникнуть», а когда не надо — дальше забора не пустят, а то и оружием будут угрожать», сказала она.

Ранее в США подтвердили согласие Клинтонов дать показания по делу Эпштейна.