Российский боксер: без России Олимпиада не такая крутая

Боксер Поветкин: без России Олимпиада не такая крутая

Российский боксер Александр Поветкин заявил, что без России Олимпиада не такая крутая, передает «Советский спорт».

«Я еще Олимпиаду не смотрел, но точно еще посмотрю. Было некогда, не попадал на трансляции. Я полностью согласен с мнением, что без России Олимпиада не та, не такая крутая», — сказал Поветкин.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева, чье четвертое место в скиатлоне остается лучшим результатом для россиян на ОИ в Италии.

Ранее король Швеции пошутил над жестким падением своей соотечественницы на Олимпиаде.