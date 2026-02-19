Размер шрифта
В США знали о планах террористов взорвать «Северный поток»

Spiegel: ЦРУ изначально было осведомлено о планах взорвать «Северный поток»
Larry Downing/Reuters

ЦРУ изначально было осведомлено о планах террористов совершить диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на расследование.

По данным издания, в США узнали о планах атаки на газопровод гораздо раньше, чем считалось ранее. Источники рассказали, что весной 2022 года агенты ЦРУ встретились с организаторами атаки на газопровод и обменивались данными о технических деталях диверсии.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. На момент инцидента прокачка газа по первому маршруту была приостановлена для технического обслуживания, а второй еще не начал коммерческую эксплуатацию.

В результате были серьезно повреждены три из четырех ниток. Оператор Nord Stream AG заявил о беспрецедентном характере разрушений и отказался оценивать возможные сроки восстановления. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД заявили, что РФ не примет версию Запада о подрыве «Северных потоков» украинцами.
 
