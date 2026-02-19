Размер шрифта
Общество

Экс-зампреду правительства Бурятии дали восемь лет колонии за взятки

Бывшего бурятского министра Дареева приговорили к 8 годам колонии за коррупцию
Минсельхоз РБ

Бывший заместитель председателя правительства Бурятии и экс-министр сельского хозяйства республики Галсан Дареев приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима за коррупцию, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале.

Экс-чиновник признан виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий. Помимо реального срока заключения, суд назначил Дарееву дополнительное наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей.

Также ему запрещено в течение пяти лет занимать должности на государственной и муниципальной службе. Кроме того, у него конфисковали в доход государства 195 тысяч рублей — сумму, которую он получил в виде взятки.

Дареев был освобожден от исполнения обязанностей министра по личному заявлению в феврале 2025 года — после предъявления обвинений. Он находился под стражей с декабря 2024 года.

Экс-министру вменяли два эпизода по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности.

По данным следствия, летом 2022 года Дареев поручил своему подчиненному получить от крупных сельхозпроизводителей 4 млн рублей в качестве компенсации за поддержку, которую им ранее якобы оказало его министерство. Эти средства были потрачены на личные нужды самого министра и частично — возглавляемого им ведомства.

Также, как следует из материалов дела, Дареев получил от руководства двух бурятских сельскохозяйственных компаний две взятки на сумму 195 тысяч рублей — путем вымогательства в обмен на предоставление ведомственных субсидий.

Ранее МВД России подсчитало ущерб, нанесенный стране коррупцией за год.
 
