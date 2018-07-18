Власти Венгрии намерены выйти из договора ООН по миграции

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что правительство страны планирует выйти из договора ООН по миграции. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, договор по миграции является «угрозой для мира».

Он также добавил, что документ не соответствует интересам безопасности Венгрии.

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Сийярто подчеркнул, что Венгрия будет выступать против данного документа.

Ранее генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш заявил, что мигранты являются отличным двигателем роста мирового ВВП.

По его словам, мигранты составляют 3% мирового населения и 10% от мирового ВВП приходится на них.