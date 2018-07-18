Опрос: большинство американцев назвали Россию врагом или недружественной страной
В США 68% граждан считают Россию недружественной страной или врагом Соединенных Штатов. Такие результаты следуют из опроса телеканала NBC.
Отмечается, что этот показатель вырос на 9% в сравнении с предыдущим опросом в прошлом году. В настоящее время лишь 28% респондентов отводят России роль союзника в отношениях с США.
NBC связывает ухудшение отношения к России с президентством Дональда Трампа, а также расследованием дела о предполагаемом вмешательстве Москвы в американский избирательный процесс в 2016 году.
Несмотря на заявление Трампа о том, что США делают все возможное для защиты своего избирательного процесса от потенциального вмешательства России, c ним не согласны 59% граждан. Они заявили, что США принимают недостаточно мер по предотвращению иностранного влияния.
Опрос проводился накануне встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля.
Ранее проведенный опрос Fox News показал, что большинство граждан США считают Трампа недостаточно жестким по отношению к России.
Россия отрицает вмешательство в американские президентские выборы в 2016 году.