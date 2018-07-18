Опрос: большинство американцев назвали Россию врагом или недружественной страной

В США 68% граждан считают Россию недружественной страной или врагом Соединенных Штатов. Такие результаты следуют из опроса телеканала NBC.

Отмечается, что этот показатель вырос на 9% в сравнении с предыдущим опросом в прошлом году. В настоящее время лишь 28% респондентов отводят России роль союзника в отношениях с США.

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NBC связывает ухудшение отношения к России с президентством Дональда Трампа, а также расследованием дела о предполагаемом вмешательстве Москвы в американский избирательный процесс в 2016 году.

Несмотря на заявление Трампа о том, что США делают все возможное для защиты своего избирательного процесса от потенциального вмешательства России, c ним не согласны 59% граждан. Они заявили, что США принимают недостаточно мер по предотвращению иностранного влияния.

Опрос проводился накануне встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля.

Ранее проведенный опрос Fox News показал, что большинство граждан США считают Трампа недостаточно жестким по отношению к России.

Россия отрицает вмешательство в американские президентские выборы в 2016 году.