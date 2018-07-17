Трамп заявил о достижении прогресса по конфликтам с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе закрытых переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным достиг прогресса в конфликтных вопросах. Об этом сообщает Reuters.

Ранее Трамп сообщил, что сделает заявление по прошедшей 16 июля в Хельсинки встрече с российским президентом. Президент США собирается ответить своим оппонентам на обвинения в том, что он «сдался» Путину.

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Также сообщалось, что американский президент поддержал выводы спецслужб страны по делу о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году.

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