Трамп назвал ЕС и Россию торговыми врагами США

Президент США Дональд Трамп назвал Европейский Союз «врагами» в торговле, передает слова американского лидера телеканал CBS.

Трамп объяснил это высказывание действиями, которые ЕС предпринимает в торговле. При этом американский лидер подчеркнул, что не считает страны ЕС плохими, а также отметил, что ЕС — не единственный противник США.

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«Ну, я думаю, у нас много врагов. Я думаю, что Европейский Союз является врагом из-за того, что они делают с нами в торговле. Вы бы сейчас не подумали о Европейском союзе, но они враги», — заявил Трамп.

Помимо ЕС, американский президент назвал «врагами» Соединенных штатов Россию «в некоторых отношениях» и Китай, который, по мнению Трампа, «экономически определенно противник».

«Но это не значит, что они плохие. Это ничего не значит. Это лишь означает, что мы конкурентоспособны», — пояснил Трамп.

Он также подчеркнул, что уважает все эти страны, но считает, что они воспользовались Соединенными Штатами в торговле.

Ранее сообщалось, что Трамп рассказал о своей беседе с Елизаветой II.