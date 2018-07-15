МИД опубликовал видео выступления Порошенко перед пустым залом
Министерство иностранных дел России в твиттере опубликовало видеоролик выступления президента Украины Петра Порошенко на саммите НАТО.
«Когда ты что-то делаешь не так», — отметили в ведомстве.
Речь идет о совместном брифинге Порошенко и генсека НАТО Йенса Столтенберга.
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На кадрах видно, что Порошенко и Столтенберг выступают перед почти пустым залом.
Ранее сообщалось, что пользователи соцсетей высмеяли Порошенко за выступление перед пустым залом.
Как отмечалось, один из пользователей пошутил, что все журналисты ушли с выступления Порошенко в пресс-центр чемпионата мира по футболу.