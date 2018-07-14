Трамп захотел сыграть в гольф перед встречей с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется успеть сыграть в гольф до встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он написал в твиттере.

11-12 июля Трамп посетил саммит НАТО в Брюсселе, после чего нанес визит в Лондон, где встретился с королевой Великобритании Елизаветой II. Сейчас американский президент находится в Шотландии, в отеле Trump Turnberry.

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«Прибыл в Шотландию и проведу два дня в Trump Turnberry за встречами, звонками и, надеюсь, гольфом — моим любимым видом упражнений!» — отметил Трамп.

Ранее было обнародовано расписание встречи Трампа и Путина, которая состоится 16 июля в Хельсинки.