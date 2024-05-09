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Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на Украине

Путин и Лукашенко на встрече вечером 8 мая обсудили ситуацию вокруг Украины

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Перед Днем Победы Путин и Лукашенко обсуждали ситуацию вокруг Украины и на линии соприкосновения. Об этом пишет РИА Новости.

«В ходе обсуждения двусторонних наших отношений говорили и о том, что происходит на линии соприкосновения, говорили о ситуации, связанной с этими непростыми событиями вокруг Украины», — рассказал Путин.

По словам Путина, разговор лидеры двух стран обсуждали ситуацию на фронте с министром обороны Сергеем Шойгу, а также с начальником генерального штаба Валерием Герасимовым.

До этого сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на Парад Победы со своим шпицем Умкой.

Военный парад в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве в 10:00. В нем принимают участие более 9000 военнослужащих. Из них более 1000 человек являются участниками специальной военной операции (СВО). Кроме того, ожидается проезд свыше 70 единиц боевой техники. Мероприятие началось с внесения на площадь государственного флага и Знамени Победы. Представители почетного караула пронесли флаги под песню «Священная война».

Ранее Лукашенко рассказал о роли победы в ВОВ в отношениях между Россией и Белоруссией.

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