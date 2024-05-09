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Путин рассказал, когда Белоруссия присоединится к ядерным учениям России

Путин: Белоруссия присоединится к России на втором этапе ядерных учений

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Павел Бедняков/РИА Новости

Белоруссия присоединится к России на втором этапе учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия. Об этом заявил президент России Владимир Путин, слова которого передает РИА Новости.

«В этот раз предложили нашим друзьям, союзникам, да и президент Белоруссии Александр Лукашенко об этом просил, принять участие в одном из этапов этого учения», — сказал российский лидер.

По его словам, в этот раз учения проходят в три этапа. Белоруссия присоединится к РФ на втором.

8 мая политолог-американист Константин Блохин заявил, что задача готовящихся российских учений с ядерным оружием — «охладить пыл горячих голов в Вашингтоне». Он подчеркнул, что реакция США и Европы в виде громких заявлений о том, что Россия — якобы агрессивная держава, по факту ничем не подкреплена.

Министерство обороны сообщило, что учения нестратегических ядерных сил являются демонстрацией того, что произойдет с солдатами НАТО, если они вступят в боевые действия с Россией.

Ранее в МИД РФ заявили, что Запад вынуждает РФ усиливать меры ядерного сдерживания.

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