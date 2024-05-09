Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Наставник «Спартака» Слишкович признан лучшим тренером РПЛ

Слишкович признан лучшим тренером апреля в Российской премьер-лиге

close
100%
Сергей Пивоваров/РИА Новости

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович признан лучшим в Российской премьер-лиге (РПЛ) в апреле. Информация об этом появилась на  официальном сайте Лиги.

Конкурентами Слишковича были Мурад Мусаев («Краснодар»), Игорь Осинькин («Крылья Советов»), Валерий Карпин («Ростов») и Сергей Игнашевич («Балтика»). Слишкович стал лучшим в двух голосованиях – у экспертов РПЛ (три голоса из пяти) и болельщиков (39% голосов).

Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера московской команды после того, как в середине апреля был уволен испанский специалист Гильермо Абаскаль.

В минувшем туре РПЛ «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Пари НН» — 0:0. На счету москвичей стало 43 очка, за три тура до конца первенства они идут на пятом месте, на восемь баллов отставая от лидирующего «Зенита» и на семь — от «Краснодара» и «Динамо».

В Кубке России красно-белые дошли до финала Пути регионов, где сыграют с «Балтикой». В случае успеха в суперфинале турнира они поборются за трофей с победителем пары «Зенит» — ЦСКА.

Ранее стало известно, почему «Спартак» не оставит Слишковича главным тренером.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами