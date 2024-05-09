Наставник «Спартака» Слишкович признан лучшим тренером РПЛ

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович признан лучшим в Российской премьер-лиге (РПЛ) в апреле. Информация об этом появилась на официальном сайте Лиги.

Конкурентами Слишковича были Мурад Мусаев («Краснодар»), Игорь Осинькин («Крылья Советов»), Валерий Карпин («Ростов») и Сергей Игнашевич («Балтика»). Слишкович стал лучшим в двух голосованиях – у экспертов РПЛ (три голоса из пяти) и болельщиков (39% голосов).

Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера московской команды после того, как в середине апреля был уволен испанский специалист Гильермо Абаскаль.

В минувшем туре РПЛ «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Пари НН» — 0:0. На счету москвичей стало 43 очка, за три тура до конца первенства они идут на пятом месте, на восемь баллов отставая от лидирующего «Зенита» и на семь — от «Краснодара» и «Динамо».

В Кубке России красно-белые дошли до финала Пути регионов, где сыграют с «Балтикой». В случае успеха в суперфинале турнира они поборются за трофей с победителем пары «Зенит» — ЦСКА.

Ранее стало известно, почему «Спартак» не оставит Слишковича главным тренером.