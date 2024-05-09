Иностранный теннисист рассказал, как ему помогло советское воспитание

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, как на его становление повлияло советское воспитание его матери. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Да, это напрямую касается моей мамы. Благодаря всему этому она сделала меня ментально более сильным человеком и, наверное, более сильным спортсменом. Такое воспитание позволило мне, как мне кажется, стать более зрелой личностью, чем многие мои соперники и люди моего поколения», — заявил теннисист.

Дедушкой Циципаса является советский футболист Сергей Сальников. Он выступал за московские «Спартак» и «Динамо», а также за ленинградский «Зенит». Мать теннисиста Юлия Сальникова родилась в СССР, переехала за рубеж по работе и вышла там замуж за греческого тренера Апостолоса Циципаса.

Лидировать в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) продолжает сербский теннисист Новак Джокович. У него 9990 набранных очков. На второй строчке располагается итальянец Янник Синнер (8860 очков). Тройку лидеров замыкает представитель Испании Карлос Алькарас (7345 очков). Четвертым идет российский теннисист Даниил Медведев (7195 очков). Циципас занимает восьмую строчку рейтинга, набрав 3860 очков.

Ранее Циципас признался, что имеет российский паспорт.