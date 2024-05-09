Подросток написал пост о теракте на выступлении Татарского и стал фигурантом дела

В Ленобласти правоохранители обратили внимание на местного жителя после публикации о теракте во время выступления военкора Владлена Татарского. Об этом сообщает 47news.ru.

В одном из местных сообществ 17-летний житель Соснового Бора оставил публикацию, где поделился мнением о событии. Несмотря на то, что пост от оставил не от своего имени, подростка быстро нашли и пришли к нему домой. Известно, что юноша обучается в одном из медицинских колледжей Петербурга.

В комментарии правоохранители усмотрели признаки оправдания терроризма. Возбуждено уголовное дело. Молодой человек находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Взрыв на выступлении Татарского произошел 2 апреля 2023 года. Одна из зрительниц Дарья Трепова передала мужчине статуэтку со взрывчаткой. Во время теракта пострадали 52 человека, самого военкора спасти не удалось. За свои действия Трепова получила плату.

После произошедшего суд признал фигурантку дела виновной и осудил на 27 лет.

Ранее россиянин пытался вступить в ВСУ и получил срок за госизмену и оправдание терроризма.