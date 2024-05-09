Байдена похвалили за отказ поставлять оружие Израилю в случае операции в Рафахе

Сенатор Берни Сандерс заявил, что предупреждение Джо Байдена об отказе поставлять оружие Израилю в случае старта операции в Рафахе стало «хорошим шагом вперед», однако призвал сделать «еще больше в будущем». Его слова приводит CNN.

«Что ж, я думаю, что это хороший шаг вперед. Я думаю, что мы должны сделать еще больше… Суть в том, что действия Нетаньяху в секторе Газа бессовестны», — сказал Сандерс.

По его словам, Нетаньяху не должен получать ни цента, пока «ведет эту невероятно разрушительную войну». Сенатор порадовался, что глава государства начал двигаться в правильном направлении.

До этого Джо Байден заявил, что США прекратят поставлять оружие Израилю, если премьер-министр Биньямин Нетаньяху отдаст приказ о крупном вторжении в город Рафах на юге сектора Газа.

«Я ясно дал понять, что если они войдут в Рафах — они еще не вошли в Рафах — если они войдут в Рафах, я не буду поставлять оружие, которое исторически использовалось...» — сказал Байден.

Ранее в конгрессе США призвали арестовать Нетаньяху.