На Украину прибыла председатель Европарламента Роберта Метсола

Председатель Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола прибыла на Украину в рамках рабочей поездки. Об этом сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, заявление которого опубликовано в официальном Telegram-канале парламента.

Законодатель отметил, что 9 мая жители Украины празднуют День Европы. По его словам, государство каждый день подтверждает свою приверженность ценностям и идеалам демократии.

«В этот важный день я рад приветствовать в Киеве президента Европейского парламента Роберту Метсолу», — добавил Стефанчук.

Он подчеркнул, что парламент регионального содружества находится «на передовой» в вопросе поддержки Украины. Более того, ЕП первым из институтов Европейского союза (ЕС) выступил за предоставление Украине статуса кандидата на принятие в объединение.

«У Европейского парламента всегда был сильный голос, когда речь шла о создании международной коалиции в поддержку нашей борьбы за свободу и европейские ценности», — уточнил спикер Верховной рады.

То же касается вопросов о предоставлении Киеву различных вооружений и санкционном давлении на Москву. Как отметил Стефанчук, украинские власти всегда будут ценить помощь ЕП.

Ранее жители Киева начали нести цветы к Вечному огню, несмотря на перенос Дня Победы на 8 мая.