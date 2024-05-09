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Даня Милохин честно рассказал, ради чего начал заниматься боксом: «Там такие бабки»

Блогер Даня Милохин признался, что ушел в единоборства ради женского внимания

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alphafightseries/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Даня Милохин в рамках своей прямой трансляции честно рассказал, почему начал заниматься единоборствами.

«То есть все, что сейчас вокруг и внутри меня происходит, неизбежно ведет к чему-то мировому. И там такие бабки, ребят! Такие! Но, честно скажу, дело не в них вообще. Дело в красивых девушках. Хочу, чтобы все на меня обращали внимание! Нет. Честно, хочу просто вдохновлять вас», — пояснил Милохин.

При этом блогер отметил, что ему «придется» стать чемпионом, так как в него верят команда и фанаты. Милохин заверил, что в данный момент активно тренируется и готовится к следующим боям. Также Милохин признался, что ему не хватает любви. Вместе с этим Милохин посетовал, что, наверное, не смог бы уделять возлюбленной достаточно внимания, так как много времени у артиста уходит на занятия боксом.

«Сейчас тоже можно, но так, чтобы девушка мне не говорила: «Ты уделяешь внимание не мне, а боксу». А я буду уделять внимание боксу!» — резюмировал блогер.

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