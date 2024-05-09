В Кишиневе состоялся многотысячный марш в честь Дня Победы

Многотысячный марш в честь Дня Победы состоялся в столице Молдавии. Об этом пишет РИА Новости.

Колонна, состоявшая из нескольких тысяч человек, прошла по центральным улицам Кишинева. При этом ее сопровождал духовой оркестр, который исполнял военные песни.

Люди пришли на мероприятие с цветами и портретами своих родственников, принимавших участие в боевых действиях. Некоторые участники марша принесли национальные флаги и красные знамена. Более того, ряд граждан решились использовать георгиевские ленточки, хотя за их ношение в Молдавии могут оштрафовать на сумму до $500.

По информации агентства, шествие возглавили представители Союза офицеров и Союза ветеранов войны в Афганистане. К ним присоединились члены национального комитета «Победа».

Журналисты добавили, что вместе с маршем в Кишиневе прошел автопробег в честь Дня Победы. В колонне можно было увидеть множество старых автомобилей, в том числе времен Второй мировой войны.

9 мая бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что подавляющее большинство жителей республики празднуют День Победы. Люди отмечают праздник, несмотря на желание властей сместить фокус их внимания на День Европы.

Ранее президент Молдавии Майя Санду призвала жителей столицы отметить 9 мая День Европы вместо Дня Победы.