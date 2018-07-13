Заместитель министра юстиции США Род Розенстайн заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп проинформирован о новых обвинениях по «российскому делу», сообщает Reuters.

По словам Розенстайна, Трампу сообщили об этом ранее на этой неделе.

13 июля в США предъявили обвинения по «российскому делу» 12 разведчикам во взломе компьютерных сетей кандидата в президенты США на выборах 2016 года Хиллари Клинтон, а также Демократической партии США.

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Россия неоднократно отрицала вмешательство в американские президентские выборы и сговор Москвы с предвыборным штабом президента США Дональда Трампа.

Трамп в настоящее время находится в официальным визитом в Великобритании.