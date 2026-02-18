В России ожидают, что мигрантам будет выгоднее оставлять семьи на родине

Законопроект о правовом положении иностранцев в России ставит трудового мигранта (как и его работодателя) перед выбором: что выгоднее, оставить семью на родине, или перевезти с собой. Ведь мигрант, который хочет перевезти семью в Россию, должен задекларировать доход не ниже пяти прожиточных минимумов, заявил «Газете.Ru» экономист, эксперт Института экономики роста имени П. А. Столыпина, член генерального совета «Деловой России», генеральный директор петербургской группы компаний «Далпорт» Олег Николаев.

«Мигранты задумаются. В плане последствий авторы проекта тоже не церемонятся: если в рамках ежеквартального информационного обмена с налоговой службой МВД не получит подтверждения о наличии дохода мигранта не ниже требуемого уровня, тот вместе с семьей должен будет покинуть страну через две недели. В этом месте, кстати, законопроект, скорее всего, будет подкорректирован. Сейчас в нем говорится об аннулировании патента или разрешения на работу, но если в силу вступит реестровая модель, то ни о первом, ни о втором речи не будет идти и так», — отметил Николаев.

По его словам, этот законопроект – часть общей реформы регулирования трудовой миграции, которая сейчас проходит в России. Как известно, МВД продвигает переход с 1 января 2027 года на так называемую реестровую модель привлечения иностранной рабочей силы, напомнил экономист. Он пояснил, что такая модель означает отказ от заявительного порядка в пользу разрешительного (мигрант не сможет сначала въехать в страну, и только потом искать работу, и для возможности въезда его будущий работодатель должен будет предварительно внести его в тот самый реестр).

«Соответствующие законопроекты пока не приняты, но, судя по всему, это дело времени», — считает Николаев.

По его словам, текущая модель, зафиксированная в законе № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», никак не ограничивает возможности въезда семей мигрантов, которые работают в России на законных основаниях (на патенте или с разрешением на работу). Реестровая модель тоже не содержит такого запрета, добавил экономист. Но, во-первых, в ее рамках сам факт предварительного заключения трудового контракта уже может подразумевать установку определенных ограничений со стороны работодателя, во-вторых, такие ограничения прямо вводятся обсуждаемым законопроектом о необходимом заработке мигранта, констатировал Николаев.

По его словам, пять прожиточных минимумов для Подмосковья, например, составляют около 100 тыс. рублей. Оплата НДФЛ (да еще и в авансовом порядке) уменьшает фактический доход до 87 тыс. рублей, уточнил эксперт. А для работодателя, соответственно, означает необходимость уплаты страховых взносов в 30%, то есть ему самому мигрант обойдется уже в 130 тыс. рублей, сказал Николаев. По его словам, отвертеться не удастся, законопроект предусматривает жесткий порядок контроля с ежеквартальным обменом данными между ФНС и МВД.

Единое пособие на ребенка для семей мигрантов с 2026 года стало доступно только при условии проживания в статусе гражданина РФ не менее пяти лет. Бесплатное медицинское обслуживание им предоставляется только в рамках скорой помощи, стационарное лечение – по полису страхования. При этом для самих трудовых мигрантов с прошлого года условия получения полиса ОМС ужесточились, для этого нужно накопить пять лет стажа социального страхования. На членов их семей (по крайней мере, если те не имеют вида на жительство или разрешения на временное проживание) система ОМС по умолчанию не распространяется. То есть к необходимым расходам работодателя придется добавить еще и добровольное медицинское страхование всех членов семьи работника, подчеркнул Николаев.

