Швейцарские СМИ назвали имя одного из главных организаторов трехсторонней встречи в Женеве

NZZ: дипломат Люхингер сыграл ключевую роль в организации встречи в Женеве
Swiss MFA/X

Руководитель отдела международной безопасности швейцарского МИД, посол Габриэль Люхингер сыграл ключевую роль в организации встречи между Россией, Украиной и США в Женеве. Об этом сообщает издание Neue Zuercher Zeitung (NZZ).

Люхингер являлся одним из организаторов саммита мира в Бюргенштоке, который прошел летом 2024 года без участия российской стороны.

NZZ отмечает, что Швейцария продолжает поддерживать с Россией хорошие дипломатические отношения. В феврале министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис посетил Москву, где встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Люхингер также принял участие в этой встрече.

По мнению авторов статьи, швейцарскому дипломату удалось установить связь со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом. При этом подчеркивается, что швейцарской стороне долго не удавалось наладить отношения с основными фигурами из второй администрации Дональда Трампа.

17–18 февраля в Женеве проходит третий раунд трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине. В них принимают участие российские, украинские и американские переговорщики.

Ранее сообщалось, что переговоры в Женеве назвали напряженными.
 
