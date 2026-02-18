Размер шрифта
Глава СК поручил проверить сообщения о выдаче семьям земли на скотомогильнике в Приморье

Бастрыкин поручил проверить сообщения о выдаче семьям земли на скотомогильнике
Екатерина Штукина/РИА Новости

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ситуации с семьями во Владивостоке, которым выдали земельные участки на территории бывшего скотомогильника. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю, передает ТАСС.

Ранее более 40 многодетных семей из Владивостока пожаловались, что им выдали земельные участки в селе без коммунальной и социальной инфраструктуры. Кроме того, эти земли находятся на территории бывшего скотомогильника. Они обращались в компетентные органы, но результата это не дало.

«Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Приморскому краю Трубчику Э. А. представить доклад о ходе процессуальной проверки и по доводам публикации», — говорится в сообщении СК.

По данному факту следственными органами проводится проверка по статье о халатности.

На прошлой неделе мэр Сердобска Марина Ермакова ушла в отставку из-за скандала с жилищными сертификатами. Она опубликовала фото с церемонии вручения, на котором была запечатлена вместе с двумя женщинами в платках и мусульманской одежде. Снимок вызвал сильную реакцию в сети — пользователи остались недовольны тем, что «русские живут в ипотеках», а «иностранцы» получают жилищные сертификаты. На ситуацию отреагировал Бастрыкин, который поручил проверить законность выдачи документов на жилье.

Ранее россияне стали чаще подавать жалобы из-за ипотеки.
 
