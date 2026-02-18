Размер шрифта
Bloomberg подсчитал рост импорта российской нефти

Bloomberg: экспорт нефти из России вырос на фоне атак украинских дронов по НПЗ
Brendan McDermid/Reuters

Экспорт сырой нефти из России вырос, несмотря на атаки украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам страны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания поставок.

По подсчетам агентства, в первой половине месяца Россия экспортировала около 3,39 млн баррелей нефти в день. Такой результат прослеживался четыре недели подряд.

При этом добыча нефти в России в январе продолжила уменьшаться, — почти на 300 тыс. баррелей ежедневно по сравнению с объемом, который страна имеет право добывать в соответствии с договором с ОПЕК.

Bloomberg отмечает, что экспорт российской нефти в Китай лишь за первые две недели февраля увеличился до 2 млн баррелей в день. При этом все больше нефти марки Urals перенаправляется из Индии. Кроме того, почти вся нефть, транспортируемая из портов в Тихом океане и Арктике, также поступает в Китай.

Ранее Россия оставалась крупнейшим поставщиком нефти для Индии, поставляя около 1,2 млн баррелей в сутки.
 
