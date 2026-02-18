Bloomberg подсчитал рост импорта российской нефти

Экспорт сырой нефти из России вырос, несмотря на атаки украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам страны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания поставок.

По подсчетам агентства, в первой половине месяца Россия экспортировала около 3,39 млн баррелей нефти в день. Такой результат прослеживался четыре недели подряд.

При этом добыча нефти в России в январе продолжила уменьшаться, — почти на 300 тыс. баррелей ежедневно по сравнению с объемом, который страна имеет право добывать в соответствии с договором с ОПЕК.

Bloomberg отмечает, что экспорт российской нефти в Китай лишь за первые две недели февраля увеличился до 2 млн баррелей в день. При этом все больше нефти марки Urals перенаправляется из Индии. Кроме того, почти вся нефть, транспортируемая из портов в Тихом океане и Арктике, также поступает в Китай.

Ранее Россия оставалась крупнейшим поставщиком нефти для Индии, поставляя около 1,2 млн баррелей в сутки.