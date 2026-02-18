Госдума рассмотрит введение налога на элитные автомобили

Депутаты от фракции «Справедливая Россия» во главе с руководителем Сергеем Мироновым предложили ввести налог на покупку элитных автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта.

Согласно документу, изменения предполагается внести в Налоговый кодекс РФ. Они установят разовый налог на покупку дорогостоящих транспортных средств — автомобилей стоимостью свыше 20 млн рублей, а также яхт, катеров, вертолетов и самолетов стоимостью свыше 50 млн рублей.

Депутаты предлагают размер налоговой ставки в таких случаях от 1 до 4% от стоимости покупки, а размер процента будет зависеть от ценовой категории транспортного средства.

Кроме того, они предложили ввести дифференциальный налог на недвижимость в зависимости от ее стоимости. Для недвижимости стоимостью от 350 млн рублей ставка может составить 3%, стоимостью свыше 450 млн рублей — 3,5%, стоимостью свыше 550 млн рублей — 4%.

17 февраля Миронов внес на рассмотрение Госдумы законопроект, в котором он предложил увеличить срок выплаты пособия по уходу за ребенком с нынешних полутора до трех лет. Средства на реализацию инициативы можно найти, если пересмотреть процентную ставку на доходы физлиц для богатых россиян.

До этого в Госдуме анонсировали повышение декретных выплат. По словам депутата Никиты Чаплина, с 2026 года планируется установление новой максимальной суммы выплат по беременности и родам на уровне 1,3 млн руб. По его словам, эта сумма позволит работающим матерям сосредоточиться на самом важном — рождении и воспитании ребенка, не испытывая чрезмерного беспокойства о финансовых вопросах.

Ранее декретный отпуск россиянок предложили включить в льготный стаж для досрочной пенсии.