Наука

В Финансовом университете объяснили, как проверить наличие скрытых подписок на карте

Доцент Марчел: обнаружить скрытые подписки на карте можно за три шага
Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Скрытые подписки – одна из самых частых причин незапланированных списаний с банковских карт. Проверить их наличие можно за три шага, рассказал «Газете.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Марчел Кырлан.

Как правило речь идет не о мошенничестве, а о забытых согласиях, которые пользователь дал при установке приложений пробных сервисов или оплате разовой услуги с автоматическим продлением.

«Первый шаг — проверка банковских выписок. Необходимо открыть историю операций в приложении банка за последние полгода и внимательно посмотреть регулярные списания на одинаковые суммы. Если списание повторяется раз в месяц или раз в неделю, – это почти всегда подписка. Второй шаг — проверка личных кабинетов сервисов. Онлайн кинотеатры, образовательные платформы, фитнес-приложения, облачные хранилища и сервисы знакомств часто имеют собственные подписки. Если есть сомнения, стоит восстановить доступ по электронной почте и проверить раздел платежей и тарифов. Важно помнить что удаление приложения не отменяет подписку», — объяснил эксперт.

Третий шаг — обращение в банк. Через службу поддержки можно запросить список активных автоплатежей и рекуррентных списаний по карте. Банк видит какие компании имеют право регулярно списывать средства и может помочь отключить конкретное разрешение.

«Если подписка обнаружена и не нужна, ее нужно отменить именно в том сервисе, где она была оформлена. Блокировка карты решает проблему временно, но не отменяет обязательства, и может привести к повторным попыткам списания. После отмены стоит сохранить подтверждение и проверить, что статус изменился на неактивный. Регулярная проверка выписок раз в месяц и настройка уведомлений о списаниях помогают избежать неконтролируемых списаний. Кроме того, для будущих подписок безопаснее использовать отдельную виртуальную карту с ограниченным лимитом. Это позволяет контролировать максимальную сумму списаний и быстро закрыть доступ без перевыпуска основной карты», — заключил эксперт.

Ранее психолог рассказал, что высокая активность в соцсетях, особенно с фокусом на селфи, может указывать на тревожность.
 
