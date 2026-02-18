Размер шрифта
Назван средний размер пенсии россиян в 2026 году

СФР: средний размер пенсии россиян в 2026 году составил более 25 тыс. рублей
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Согласно данным Соцфонда РФ (СФР), на начало года средний размер пенсии работающих и неработающих россиян вырос примерно на две тысячи рублей за год и составил почти 25,3 тысячи. Об этом сообщает РИА Новости, ознакомившись с данными ведомства.

Уточняется, что на 1 января 2026 года пенсия работающих и неработающих граждан составила 25 254,53 рубля. В аналогичный период 2025 года эти же категории пенсионеров получали около 23,1 тыс. рублей.

Больше всего в 2026 году получали пенсионеры Центрального федерального округа — 25,484 тыс. рублей, отметили в СФР.

До этого стало известно, что пенсии некоторых 80-летних россиян в марте вырастут на 36,9% по сравнению с декабрем и на 27,2% к январю-февралю. Так, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости с 1 января 2026 года составляет 9584,69 рубля, надбавка за уход — 1413,86 рубля. Поэтому в марте у данного пенсионера пенсия вырастет до 51 427,1 рубля. Отмечается, что увеличение размера пенсионных выплат пройдет автоматически, никаких заявлений подавать не нужно.

Ранее стало известно, как увеличивается пенсия у многодетных матерей.
 
