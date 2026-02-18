Как по фото оценить риск развития рака глаза у ребенка, рассказала врач

Врач Варфоломеева: свечение зрачка при фото со вспышкой может указывать на рак

Свечение зрачка на фотографии, сделанной со вспышкой, может указывать на рак глаза, рассказала «Газете.Ru» директор НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Блохина Минздрава России профессор Светлана Варфоломеева.

«Один из симптомов, которые могут указывать на рак, — это лейкокория, когда при фотографировании ребенка со вспышкой отмечается патологическое свечение зрачка (признак ретинобластомы, злокачественной опухоли глаза). Среди других признаков возможных злокачественных опухолей — болезненные лимфатические узлы, которые не проходят на проводимой терапии и сохраняются более месяца. Третье — необъяснимое увеличение живота в объеме. Четвертое — это нарушение походки, пятое — болезненность в конечностях при занятии физической активностью и шестое — длительные необъяснимые лихорадки», — объяснила доктор.

Если родители заметили такие симптомы, нужно срочно обратиться к врачу. Причем любому.

«Главная задача родителей — обратиться к врачу. К сожалению, исследования показывают, что интервал от момента появления симптомов до момента обращения за медицинской помощью составляет от нескольких дней до нескольких месяцев. Потому что не всегда осведомленность родителей соответствует тому процессу, который происходит в организме ребенка. Поэтому чем быстрее семья обратится, тем лучше. И не надо считать себя паникерами», — заключила врач.

