Cтало известно, на сколько ипотека дороже аренды

В марте 2026 года аренда квартиры остается более выгодной стратегией для большинства россиян, не имеющих доступа к адресным льготным программам (обновленная семейная ипотека). При рыночных ставках по ипотеке, которые в 2026 году продолжают удерживаться на заградительном уровне (свыше 18–20% годовых), ежемесячный платеж по кредиту за типовую квартиру в регионе в 2–2,5 раза превышает стоимость ее аренды, сказал «Газете.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«В такой ситуации арендатор может снимать аналогичное жилье, а разницу между платежом по ипотеке и арендной ставкой размещать на банковских депозитах, которые в 2026 году все еще предлагают высокую доходность. Основная причина финансового преимущества аренды в регионах — медленная адаптация цен на вторичном рынке. Собственники неохотно снижают стоимость продажи, в то время как арендные ставки, хоть и выросли за 2025 год, все еще не догнали стоимость владения жильем в кредит. Покупать квартиру в марте 2026 года в регионах имеет смысл только при наличии 70–80% от стоимости объекта наличными или при участии в социальных программах господдержки», — отметил Трепольский.

По его словам, для Москвы в марте 2026 года разрыв между стоимостью найма и стоимостью покупки становится критическим: если средняя аренда «двушки» внутри МКАД составляет около 110 тыс. рублей, то ежемесячный платеж по ипотеке за аналогичную квартиру (при минимальном первоначальном взносе) может достигать 250–280 тыс. рублей. В этом контексте аренда в Москве в марте 2026 года выгоднее покупки в краткосрочной и среднесрочной перспективе (до 5 лет), подчеркнул финансист.

По его словам, более того, в Москве сформировалась уникальная ситуация: доходность от сдачи квартиры в аренду составляет около 4–5% годовых, в то время как доходность по вкладам в марте 2026 года может быть в 3–4 раза выше. Для человека, обладающего суммой, достаточной для покупки квартиры, зачастую выгоднее оставить эти деньги в банке, оплачивать аренду из процентов и при этом сохранять капитал в ликвидной форме, ожидая снижения ключевой ставки и цен на недвижимость, считает эксперт.

Трепольский сказал, что тем не менее существует категория покупателей, для которых приобретение жилья в марте 2026 года остается приоритетным. Это те, кто рассматривает недвижимость как инструмент сохранения капитала в долгосрочной перспективе (10+ лет), констатировал финансист. В условиях инфляции реальные активы, включая квадратные метры в Москве, защищены лучше, чем денежные средства, подчеркнул эксперт. Также покупка выгодна тем, кто закрывает «альтернативную» сделку — продает старое жилье и с небольшой доплатой покупает новое, минимизируя размер кредитного плеча, добавил финансист.

Трепольский заключил, что снимать выгоднее молодым специалистам, семьям без права на льготную ипотеку и тем, кто ценит мобильность. В марте 2026 года аренда позволяет жить в более качественном жилье, чем то, которое можно позволить себе купить в ипотеку, пояснил эксперт. В то же время покупать выгоднее семьям с правом на субсидированные ставки (до 6%) и инвесторам с полным объемом наличности, готовым торговаться с продавцами «вторички» до победного конца, добавил финансист.

«В марте 2026 года рынок недвижимости — это игра на выдержку. Для большинства россиян стратегия «арендовать и копить» на текущем этапе выглядит математически более обоснованной, чем обслуживание дорогостоящего кредита, который съедает значительную часть семейного бюджета без перспективы быстрого роста стоимости самого актива», — заключил Трепольский.

