Общество

Австриец рассказал, что пережил в России самый сильный в жизни холод

Австриец Свобода рассказал о рекордно низких температурах в Сибири
Shutterstock/FOTODOM

Путешествующий вокруг света на переоборудованном армейском вездеходе австриец Герфрид Свобода столкнулся с самыми низкими температурами в своей жизни в Сибири. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

Свобода, четыре раза посетивший Россию, назвал холод тем, с чем он не мог столкнуться в других странах.

«Такой холод я больше нигде не испытывал», — сказал путешественник, отметив, что зима в Сибири «удивительно хороша».

Он подчеркнул, что во время его поездки была низкая влажность, мало облаков, голубое небо и солнце, при этом температура воздуха доходила до -42°C. «Это максимально низкая температура, которую мне доводилось ощутить», — добавил гражданин Австрии.

Герфрид Свобода (также известный как «Фридль») — австрийский путешественник из Зальцбурга, совершающий кругосветное путешествие на военном вездеходе Pinzgauer 6x6. С 2018 года он преодолел около 100 тыс. км, проехав через Европу, Центральную Азию и Южную Америку.

До этого член правления Российского союза туриндустрии Сергей Ромашкин назвал самыми проблемными туристическими направлениями в зимний период Камчатку, Териберку и ряд других регионов с повышенной погодной нестабильностью.

Ранее были названы российские регионы, где задержатся 40-градусные морозы.
 
