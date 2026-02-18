Фанатов Петросян попросили убрать плакаты на русском языке на ОИ

Болельщиков Петросян просили не поднимать плакаты на русском языке на ОИ

Болельщиков российской фигуристки Аделии Петросян просили не поднимать плакаты и баннеры на русском языке во время коротких программ женщин на зимних Олимпийских играх — 2026 в Милане. Об этом пишет РИА Новости.

«Нас попросили убрать плакаты на русском перед выступлением; одна женщина простояла возле нас на выступлении», — поделилась одна из фанаток.

«Видимо, кого-то заметили, [работник] ходил между рядами и сообщал по рации; просмотру это мешало», — добавила еще одна болельщица.

Прокат Петросян судьи оценили в 72,89 балла, что позволило ей занять пятое промежуточное место. В своей программе фигуристка чисто исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип + тройной тулуп.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований женщин в коротких программах.

Произвольные программы фигуристки покажут 19 февраля. Соревнования начнутся в 21:00 по московскому времени.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева. Гуменник свое выступление на Олимпиаде уже завершил, спортсмен стал шестым в личном турнире мужчин.

Ранее в России оценили шансы Петросян на золото Олимпиады.