Министерство юстиции США в судебном порядке запросило новые документы в рамках расследования, связанного с подготовкой доклада о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы в 2016 году. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

Отмечается, что соответствующие запросы получили несколько бывших сотрудников разведки и правоохранительных органов.

В ноябре прошлого года минюст требовал от экс-чиновников предоставить связанные с докладом документы за несколько месяцев до и после его публикации в 2017 году. На этот раз ведомство расширило временные рамки и потребовало любые записи за все годы после обнародования отчета, говорится в статье.

Летом 2025 года директор Нацразведки США Тулси Габбард опубликовала рассекреченные копии писем, принадлежащих главам американских разведывательных ведомств, которые занимали данные должности во время президентства Барака Обамы. Содержание этих писем подтверждает заведомо ложный характер информации о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы в США, прошедшие в 2016 году.

