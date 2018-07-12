Трамп: Путин не враг

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает президента России Владимира Путина врагом, передает Reuters.

По его словам, они «конкуренты». Трамп отметил, что ему бы хотелось, чтобы Путин стал другом.

«Путин — конкурент, он не мой враг. Но я недостаточно хорошо его знаю, чтобы называть другом. Надеюсь, когда-нибудь мы сможем подружиться», — заявил Трамп.

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До этого Трамп не смог ответить, является ли российский лидер Владимир Путин его врагом или другом.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп накануне отъезда в европейское турне рассказал журналистам о приготовленном для президента России Владимира Путина подарке.

16 июля Трамп и Путин проведут саммит в Хельсинки. Он станет первой официальной встречей лидеров стран с момента избрания Трампа в 2016 году.