В Кремле не стали комментировать причины высылки российских дипломатов из Греции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался давать комментарий по поводу причин высылки двух российских дипломатов из Греции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Песков заявил, что работой по этому инциденту с высылкой дипломатов следует заниматься российскому внешнеполитическому ведомству.

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«Это вопрос министерству иностранных дел», — ответил Песков.

Как стало известно 11 июля, Греция приняла решение выслать из страны двух российских дипломатов за вмешательства во внутренние дела государства. В числе обвинений греческая сторона назвала попытки сбора и распространения информации, а также подкуп государственных чиновников. Россия пообещала принять зеркальные меры.

Ранее сообщалось, что в Совете Федерации России дали прогноз о последствиях для международных отношений высылки из Греции российских дипломатов.