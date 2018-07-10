Помпео назвал главные темы переговоров Трампа и Путина в Хельсинки

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что во время саммита в Хельсинки российский президент Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсудят ситуацию в Сирии и кризис на Украине. Об этом он сказал в интервью телеканалу Sky News Arabia.

«Ситуации в Сирии и на Украине станут основными темами переговоров Трампа и Путина на саммите в Хельсинки», — сказал Помпео.

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Госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты будут настаивать на том, чтобы россияне, сирийцы и иранцы придерживались заключенных ранее политических договоренностей.

Ранее газета The New York Times писала, что Трамп посоветовал Путину не обращать внимания на глупцов в Белом доме.