Пушков назвал цели встречи Путина и Трампа
Встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа нужна для возвращения к диалогу, а не для ультиматумов. Об этом написал член Совета Федерации Алексей Пушков в своем твиттере.
Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что на встрече с российским коллегой Трамп должен «бросить ему вызов».
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По мнению Пушкова, те, кто ожидает, что на саммите будут выдвигаться требования, не понимает смысла этой встречи.
«Для ультиматумов и требований встреча не нужна — она нужна для возвращения к диалогу и поиска возможных решений назревших проблем», — отметил он.
Встреча Путина и Трампа состоится 16 июля в Хельсинки.