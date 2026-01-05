Названо число россиян, оформивших самозапрет на кредиты в 2025 году

На «Госуслугах» заявки на самозапрет на кредиты подали более 20 млн россиян

Более 20 млн граждан России подали заявление на установку самозапрета на получение кредитов через портал «Государственные услуги». Об этом рассказали ТАСС в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

«Более 20 млн человек подали заявление на установку самозапрета на кредиты», — сообщили в ведомстве.

Самозапрет на кредиты на «Госуслугах» — функция добровольной блокировки возможности получить кредит или заем на свое имя. Услуга действует с 1 марта 2025 года.

До этого директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко в интервью «Газете.Ru» рассказала, что более 20% россиян рассматривают самозапрет на кредиты как способ удержаться от необдуманных займов. По мнению эксперта, для многих граждан это аналог заморозки кредитной карты: решение, которое «страхует от себя самого».

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в свою очередь напомнил, что снятие и повторная установка самозапрета бесплатны.

Ранее сообщалось, что россияне смогут добровольно отказаться от игр в казино и ставок у букмекеров.