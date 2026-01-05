Названо число россиян, оформивших самозапрет на кредиты в 2025 году

Более 20 млн граждан России подали заявление на установку самозапрета на получение кредитов через портал «Государственные услуги». Об этом рассказали ТАСС в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
«Более 20 млн человек подали заявление на установку самозапрета на кредиты», — сообщили в ведомстве.
Самозапрет на кредиты на «Госуслугах» — функция добровольной блокировки возможности получить кредит или заем на свое имя. Услуга действует с 1 марта 2025 года.
До этого директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко в интервью «Газете.Ru» рассказала, что более 20% россиян рассматривают самозапрет на кредиты как способ удержаться от необдуманных займов. По мнению эксперта, для многих граждан это аналог заморозки кредитной карты: решение, которое «страхует от себя самого».
Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в свою очередь напомнил, что снятие и повторная установка самозапрета бесплатны.
Ранее сообщалось, что россияне смогут добровольно отказаться от игр в казино и ставок у букмекеров.