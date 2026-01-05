СМИ: спецагенты США, помимо Мадуро, занималось лидером Гондураса

РИА: управление по борьбе с наркотиками США занималось также лидером Гондураса

Сотрудники Управления по борьбе с наркотиками США (DEA), задержавшие президента Венесуэлы Николаса Мадуро, также участвовали в аресте и дальнейшем судебном преследовании экс-президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на документы.

В феврале 2022 года DEA в координации с полицией Гондураса задержало экс-президента страны Хуана Орландо Эрнандеса в его доме, после его экстрадировали в США, пишет агентство.

«Спустя два года Эрнандеса приговорили в США к 45 годам тюрьмы по обвинениям, связанным с контрабандой наркотиков и оборотом огнестрельного оружия. По данным следствия, Эрнандес, который руководил центральноамериканским государством в 2014-2022 годах, причастен к ввозу в США по меньшей мере 400 тонн кокаина», — сказано в материале.

В декабре 2025 года Эрнандес был освобожден из тюрьмы строгого режима Хейзелтон в США. Его помиловал американский президент Дональд Трамп.

3 января 2026 года США ударили по Венесуэле и захватили президента Николаса Мадуро с женой. В США лидера страны планируют предать суду за преступления, связанные с созданием наркокартеля. На данный момент обязанности президента Венесуэлы исполняет исполняет вице-президент республики Делси Родригес.

Ранее Фицо назвал атаку США на Венесуэлу доказательством распада миропорядка.