Толстой пригласил парламентариев США посетить Россию

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что на встрече с конгрессменами и сенаторами США на полях ПА ОБСЕ в Берлине пригласил их посетить Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я очень надеюсь, что сегодняшний диалог — это еще один небольшой вклад в копилку нашего взаимного доверия», — сказал Толстой.

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Он также добавил, что пригласил парламентариев США в Россию, чтобы они могли «своими глазами увидеть, что происходит».

По его словам, это поможет конгрессменам и сенаторам США не принимать решения «основанные на газетных клише и фейк-ньюс».

Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил надежду на то, что после встречи с парламентариями США возникнут подвижки в вопросе взаимного снятия санкций.