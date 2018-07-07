Посол Украины в Австрии раскритиковал местные СМИ за описание Ялты

Посол Украины в Вене Александр Щерба раскритиковал австрийскую газету Die Presse за материал о Ялте. Свое обращение к редакции дипломат опубликовал в фейсбуке.

По его словам, при верном содержании статья под названием «Ялта: любимое место отдыха зажиточных россиян» имеет неверный посыл, так как Крым был хорошим местом для отдыха «раньше, но не сейчас». Посол возмутился тем, что в материале не приводится позиция Украины по присоединению Крыма к России.

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Щерба также подчеркнул, что статья похожа на «послание из параллельной реальности».

Ранее сообщалось, что в июне 2018 года поток туристов из Украины в Крым вырос на 38%.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.