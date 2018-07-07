Вашингтон и Пхеньян договорились о создании рабочих групп по денуклеаризации

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что представители Вашингтона и Пхеньяна договорились о создании рабочих групп по вопросам денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, данное решение было принято в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Северную Корею.

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Она также отметила, что рабочие группы будут проводить проверку хода денуклеаризации КНДР.

Ранее Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп гарантирует Северной Корее светлое будущие при условии полной денуклеаризации.

Он также подчеркнул, что окончательное решение ядерной проблемы КНДР является основным условием Трампа.