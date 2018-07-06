В Кремле назвали подготовку встречи Путина и Трампа «позитивным фактом»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал планирование встречи Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа «позитивным фактом». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, подобные встречи между лидерами стран играют особую роль.

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«Сам факт того, что президенты Путин и Трамп готовы на эту встречу и готовятся к ней — это уже позитивный факт, на фоне, так сказать, бедственного положения наших двусторонних отношений», — заявил Песков.

Ранее Трамп рассказал, что был готов к встрече с Путиным «всю жизнь». По словам президента США, он не сомневается, что во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным «все будет хорошо».