NPR рассказал о человеке, который познакомил Владимира Путина и Стивена Сигала

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Боб Ван Ронкель рассказал NPR, что его наняли, чтобы он обеспечил выступление Стивена Сигала на одном из мероприятий, где присутствовал президент России Владимир Путин, а также представил их друг другу, после чего Путин и Сигал стали «лучшими друзьями».

Друг Сигала Чиро Орсини также подтвердил факт, что именно Ронкель обеспечил встречу Путина и Сигала.

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Издание сообщает, что налаживание этих и других связей было делом Ронкеля на протяжении многих лет, когда он «наводил мосты» между российской элитой и западным миром шоу-бизнеса.

Отмечается, что Ронкель общался с влиятельными лицами из России и связывал их с голливудскими знаменитостями. Его «клиенты» платили за то, чтобы он привозил таких людей, как Майк Тайсон, Шон Пенн и Канье Уэст в Россию и страны постсоветского пространства.

В материале говорится, что Ронкель присутствовал на конкурсе «Мисс Вселенная» 2013 года, который проходил в Москве. Кроме того, на одной фотографии он изображен с ухмыляющимся президентом США Дональдом Трампом, которому и принадлежит этот конкурс. Отмечается, что этот конкурс фигурирует в непроверенных обвинениях Кристофера Стила и его «русском досье», направленном против Трампа. Однако Ронкель рассказал NPR, что не видел никаких признаков чего-либо неподобающего в отношении поведения Трампа и добавил, что ему «было скучно» на вечеринке.

Тем не менее, Ронкель отметил, что, насколько ему известно, Трамп и Путин не контактировали во время данной поездки американского лидера в Россию.

Ранее актер боевиков и гражданин России Стивен Сигал рассказал, что обсуждает на личных встречах с российским президентом Владимиром Путиным.