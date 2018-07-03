СМИ: Мюллер заподозрил NRA в передаче иностранных денег на кампанию Трампа

Специальный прокурор Роберт Мюллер, который ведет дело о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году, получил доступ к налоговым декларациям национальной стрелковой ассоциации (NRA). Об этом пишет The Hill со ссылкой на данные издания McClatchy report.

По данным The Hill, Мюллер рассматривает NRA как возможного посредника, который передавал иностранные деньги на предвыборную кампанию президента США Дональда Трампа. В издании отметили, что NRA потратила $30 на президентскую кампанию Трампа.

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В офисе Мюллера не стали комментировать эту информацию.

Ранее телеканал CNN сообщал, что российская компания требует признать расследование Мюллера вне закона.