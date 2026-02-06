На Солнце зафиксирована аномальная активность

На Солнце фиксируется группа солнечных пятен 4366 с необычно высокой активностью. Об этом сообщили в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Активной области 4366 остается произвести всего две вспышки уровня M (или X), чтобы побить рекорд активности XXI века, принадлежащий сейчас области 3664», — говорится в сообщении.

Пока новых вспышек в этой области не зафиксировано. По данным лаборатории, другие вспышки, отмеченные на графике, возникли в других солнечных пятнах.

1 февраля на Солнце произошла вспышка высшего класса. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Там отметили, что пик вспышки пришелся на 15:33, но есть большая вероятность новых крупных событий в ближайшее время. Позднее в лаборатории добавили, что вспышка вряд ли повлияет на Землю: ее активная область удалена от линии Солнце-Земля.

Ранее ученые впервые раскрыли истинную природу вспышек на Солнце.