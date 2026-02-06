Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Наука

На Солнце зафиксирована аномальная активность

Ученые обнаружили на Солнце группу пятен, побившую рекорд активности XXI века
Официальный канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН

На Солнце фиксируется группа солнечных пятен 4366 с необычно высокой активностью. Об этом сообщили в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Активной области 4366 остается произвести всего две вспышки уровня M (или X), чтобы побить рекорд активности XXI века, принадлежащий сейчас области 3664», — говорится в сообщении.

Пока новых вспышек в этой области не зафиксировано. По данным лаборатории, другие вспышки, отмеченные на графике, возникли в других солнечных пятнах.

1 февраля на Солнце произошла вспышка высшего класса. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Там отметили, что пик вспышки пришелся на 15:33, но есть большая вероятность новых крупных событий в ближайшее время. Позднее в лаборатории добавили, что вспышка вряд ли повлияет на Землю: ее активная область удалена от линии Солнце-Земля.

Ранее ученые впервые раскрыли истинную природу вспышек на Солнце.
 
Теперь вы знаете
Дефицит одного витамина есть у большинства россиян. В чем причины нехватки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!