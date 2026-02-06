Странам ЕС разрешили конфисковывать автомобили из России

Европейский суд подтвердил право стран Евросоюза конфисковывать автомобили, ввезенные из России с нарушением санкций. Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте суда.

Уточняется, что запрет распространяется на все товары, указанные в приложении XXI к Регламенту ЕС № 833/2014, и не требует отдельной проверки каждой сделки.

10 января СМИ со ссылкой на данные Статистической службы Евросоюза сообщили, что страны — члены регионального содружества потеряли около €48 млрд из-за антироссийских санкций, которые были введены после 2021 года. По информации журналистов, за последние четыре года экспорт ЕС в Россию снизился на 65%. В январе–октябре 2025 года доходы Евросоюза от экспорта товаров на российский рынок составили €25 млрд, тогда как за аналогичный период 2021 года региональное содружество получило €73 млрд.

Сокращение торговли между ЕС и Российской Федерацией стало следствием 19 пакетов санкций, принятых союзом с 2022 года.

Ранее в МИД рассказали о потерях Евросоюза от свертывания экономических связей с РФ.